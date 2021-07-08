قبيل حفلها في أبو ظبي: أصالة تفاجىء جمهورها بـ(لوك) جديد و جريء

بإطلالة جديدة ومميزة ظهرت النجمة السورية أصالة نصري، في (لوك) جديد، قصت من خلاله شعرها، بـ(قَصة البيكسي) وصبغة باللون الأصفر الذهبي.

وفاجأت أصالة جمهورها ومتابعيها بالمظهر الجديد، الذى صففه لها أحد مشاهير المصففين فى لبنان، الذى نشر عبر حسابه على (إنستجرام) فيديو لأصالة وهي تستعرض إطلالتها الجديدة، صحبها بتعليق: (تحول إلى الروح الجميلة)، حسب موقع اليوم السابع.

من جهة أخرى، تستعد النجمة السورية، لإحياء حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بدولة الامارات، يوم الخميس الموافق 22 من شهر يوليو/تموز الجاري، ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة الصيف وعيد الأضحى.

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة نصري (لا تستسلم)، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، (وش كنت أقول) من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، (يا مثبت) من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية (ما اعرف انطق)، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، (رفقا) من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، (الطف بحالي) من كلمات العالية، ألحان سهم، (دروب الأماني) من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، (والله وتفارقنا) من كلمات العالية، ألحان ياسر بو علي.