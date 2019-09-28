قبيل خضوعها لعملية جراحية: هنا الزاهد توجه رسالة لجمهورها

حرصت الفنانة هنا الزاهد على طمأنة محبيها على وضعها الصحي، من خلال نشر صورة لها وعليها مكتوب كلمات من القلب تشكر كل من سأل عليها والدعوات التي وجهت لها.

و نشرت هنا الزاهد على خاصية (ستوري) على موقع (انسجرام) صورتها، مكتوب عليها: (شكرا لكل واحد بجد انا شوفت كمية حب منكوا ودعاء مشوفتهاش في حياتي أنا بخير الحمد الله)، حسب موقع مجلة ليالينا.

كما كتبت هنا الزاهد بالإنجليزية قائلة: (شكرا للجميع على الدعوات، فقد منحتني القوة للصمود ودفء قلبي).

وفي ذات السياق، كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن آخر تطورات الوضع الصحي لهنا الزاهد، قائلة أنها عادت إلى مصر وهي بصحة جيدة، ومن المقرر أن تجري عملية من أجل إزالة حصوات في المرارة عن طريق الليزر، بحسب تصريحها لمصراوي.

وأشارت نهال عنبر أن هنا الزاهد تمكث في منزلها الآن بصحبة والدتها وزوجها الفنان أحمد فهمي.