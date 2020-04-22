قبيل عرض حلقتها: فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

هددت الفنانة فيفي عبده بمقاضاة الفنان رامز جلال، بعد ساعات قليلة من طرحه برومو برنامجه (رامز مجنون رسمي)، والمقرر عرضه في رمضان.

وقالت الفنانة فيفي عبده، في فيديو لايف بثته عبر خاصية الاستوري بموقع (إنستجرام)، إن رامز جلال عرضها لمضايقات شديدة في الحلقة التي صورتها.

وأضافت فيفي: (اتكهربت جامد جدا من رامز جلال والسنة دي هعمله قضية على الكهرباء اللي عملهالي، دا كأنه قاصد يكهربني).

وتابعت، أنها ذاقت الموت في حلقة رامز، موضحة أن رامز سبب لها الأذي في برنامجه.

وأكدت فيفي عبده أنها تحب رامز الإنسان، لكنها شعرت بأن أظافرها ستخلع بسبب شدة الكهرباء، وقالت: (رامز طلب مني أن أقول إن رامز أفضل إنسان وإلا يكهربني)، حسب موقع مصراوي.

وعن تكرار استضافتها في مقالب رامز، قالت فيفي: (سألته ليه كل شوية تجيبني، قالي الناس في كل حتة يقولولي عايزين فيفي عبده، الناس بتحبك يا فيفي، قلتله يعني الناس هترضي بالبهدلة اللي هتحصلي دي). وطرحت قناة mbc مصر، البرومو الرسمي لبرنامج (رامز مجنون رسمي)، لرامز جلال.