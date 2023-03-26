"قرة عينك" يستفز المشاهدين..استنساخ لمسلسل Desperate Housewives

أحدث مسلسل " قرة عينك " حالة من الجدل منذ بداية عرض حلقاته الثلاث الأولى؛ بسبب التشابه الواضح بين بعض مشاهده بالمسلسل الأمريكي "ربات بيوت بائسات" Desperate Housewives، الذي عرض على 8 مواسم منذ عام 2004.

تشابهه "قرة عينك" بـ Desperate Housewives

في أحد مشاهد مسلسل "قرة عينك"، تعاني شيماء علي، التي تجسد شخصية "فاطمة"، من شقاوة أبنائها خلال قيادتها السيارة، وتحاول ثنيهم عن الشجار بالصراخ، إلَّا أن أحد السائقين يصرخ من سيارته ويدعوها لتربية أبنائها؛ ما يدفعها للنزول من سيارتها والبدء بتوبيخه على كلامه، حيث قالت: "إنت عارف شو عملت عشان أربي ولادي وأكبرهم، تركت وظيفتي، وبنام 2 الفجر آخر شي بكل برود تقولي ربي عيالك، الحين تعتذر".

ويتشابه المشهد بشكل كبير بالمشهد الذي أدته النجمة الأمريكية فيليستي هوفمان في مسلسل "ربات بيوت يائسات"، التي جسدت فيه شخصية "لينيتي سكافو"، حيث تظهر في البداية تصرخ على أطفالها الأشقياء، ثم يوقفها رجل شرطة ويطلب منها تربية أبنائها والسيطرة عليهم، حينها تخرج من سيارتها وتبدأ بالصراخ بصوت عالٍ، قائلة: "هل تقول أني أم سيئة؟ لا أمتلك أيَّ مساعدة، لم أنم الليل لمدة 6 سنوات، وأنت هنا تقف لإنتقادي".





وفي مشهد آخر، تظهر الممثلة الكويتية شيماء سليمان، التي تجسد شخصية "فاخرة"، داخل آلة تصوير مغناطيسي، لتقول للطبيب أنها في حالة جيدة وفعلت كل هذا الشيء لتعترف له بحبها، حينها يتضح أن الطبيب غادر الغرفة لتناول الغذاء مع خطيبته.

ويتشابه المشهد باللقطة التي أدتها الممثلة الأمريكية تيري هاتشر، التي تجسد شخصية "سوزان ماير"، التي تظهر فيها داخل آلة التصوير المغنطيسي ويبدو عليها التوتر، حتى أنها تدعو الطبيب لتناول الغذاء معها والاستمتاع بموعد غرامي، ليتضح أنه ذهب مع حبيبته.

وفي المشهد الثالث، تخرج شيماء علي أطفالها من السيارة لتهذيبهم بعد إثارتهم غضبها، ثم تعود لهم دون أن تجد لهم أثرًا. وهو ذات المشهد الذي أدته الممثلة فيليستي هوفمان .

ردود أفعال المتابعين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشاهد العمل معربين عن إحباطهم وغضبهم من الاستخفاف بعقل المشاهد، فكتبت إحداهن: "لانهم ما يحترمون عقل المشاهد و ع بالهم بس هم اللي يعرفون مسلسل ديسبريت هاوس وايف! و اصلا اغلب المسلسلات المصريه و الكويتيه عبارة عن تدوير او نسخ عن اعمال اجنبيه .. ما عاد فيه فكر مستقل".

وعلَّق آخر: "وليتهم مستنسخين ومنفذين بشكل حلو..مسلسل desperate housewives أيقوني، والدخول في مقارنه معاه او استنساخه صعب حتى على المسلسلات الاجنبيه "اللي قصصهم وتنفيذهم غالباً افضل".. فما بالك مسلسل خليجي و بـ هالتنفيذ..!! 😪".

أحداث مسلسل "قرة عينك"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي حول سيدة تدعى "كلثم عبدالرزاق" ،التي سجنت ظلماً وتظهر براءتها بعد 30 عاماً، وحال خروجها من السجن تجد جميع الأبواب موصدة أمامها.

أبطال مسلسل قرة عينك

يشارك في بطولة المسلسل العديد من النجوم أبرزهم: حياة الفهد، وسعاد علي، وشيماء علي، وبثينة الرئيسي، ومحمد الدوسري، وريم عبدالله، وعبدالعزيز النصار، وسعود بوشهري، وشيماء سليمان، وحسين الحداد، وعبدالرحمن الفهد، وأنوار السبيعي، وريان دشتي، والغالية، وجميل الشايب، وعبدالله الفريح، ونور عبدالله، وعلي ششتري، وهاجر السهلي، ونور محمد، ونسرين سروري.

كما يشارك مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم: محمد جابر، بشير الغنيم، وجنات الرهبيني، حصة النبهان، نواف العلي.

موعد عرض مسلسل قرة عينك

يعرض المسلسل عبر تلفزيون الكويت، وقناة دبي، وSBC السعودية، وتلفزيون البحرين، ومنصة أوان.