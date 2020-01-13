قصة حب جمعت بين أروى جودة والممثل التركي أوزجان دنيز في المصعد!

يعتبر الممثل التركي "أوزجان دنيز" واحد من أشهر الأسماء ليس فقط في تركيا بل في الوطن العربي.

إلا أن هنالك قصة حب عاشها الوسيم التركي مع الممثلة والموديل المصرية "أروى جودة" لم يعلم بها الكثير.

قصة حب الثنائي بدأت في مصعد أحد الفنادق الفخمة في تركيا، إذ تواجد أوزجان هناك من أجل تصوير أحد مسلسلاته، أما أروى فقد تواجدت هناك كمشاركة ضمن مسابقة افضل عارضة ازياء للعام 2004.

نظرات قصيرة بين الإثنين كانت كفيلة بإشعال شرارة الحب من أول نظرة، إذ بهر بجاذبيتها وجمالها وبناءً على ذلك بدء بجمع المعلومات عنها وتابع أدائها في حفل أفضل عارضة أزياء في العالم للعام 2004 حتى نهايته وفوزها بالمرتبة الأولى. كما يذكر أنها ترشحت لمسابقة ملكة جمال الأرض ووصلت لمراحل متقدمة.

الوسيم التركي طلب من الجميلة المصرية أن تشاركه فيديو كليب "Kal De" وهو أول كليب من إخراجه، لتوافق على العرض وتتألق بإطلالات كلاسيكية خاطفة للأنفاس. أما عن سبب الاختيار، فقد قال أوزجان أنها تملك جاذبية كبيرة ولم يستطع أن يزيح عينيه عنها أثناء التصوير.

أخذت علاقة الحب منحنى رسمي بعد أربع أشهر من لقائهما، وزار أهلها في مصر من أجل التعارف، ليعلن بعدها أنها حبيبته رسمياً في مناسبة خاصة، إذ حضر الثنائي يداً بيد والرومانسية كانت ثالثهما.

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استمرت علاقة الثنائي لمدة سنة، ليعلن الممثل انفصالهما في مؤتمر صحفي، موضحاً أن السبب وراء إنهاء العلاقة هو بعد المسافة بينهما وان الفراق ترك جرح كبير في قلبه وستبقى إنسانة مميزة بنظره، كما أكد أنه قصد بأغنيته "Saçmalıyorum" حبيبته اروى، وانه يتذكر تفاصيل حياتهما معاً، واضاف أنها كانت تحب شوربة العدس.