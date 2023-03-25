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قصة حب روجينا و إياد نصار في (ستهم) تحظى بإشادة الجمهور

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 25 آذار / مارس 2023 - 03:38
روجينا و إياد نصار
روجينا و إياد نصار

البوابة-أثارالنجمان روجينا و إياد نصار ردود فعل إيجابية واسعة من قبل جمهور السوشيال ميديا، مشيدين بأدائها وقصة الحب التي جمعت بينهم في المسلسل الرمضاني (ستهم).

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هذا وانهالت التعليقات التي تشيد بأداء روجينا، والمسلسل بشكل عام، وكانت قد شهدت الحلقة الأولى من مسلسل (ستهم) تطورات سريعة ومفاجأت مثيرة في الأحداث، بدأت بعودة (عامر) الذي يلعب دوره إياد نصار من ليبيا إلى بلده في الصعيد قاطعا مسافة كبرى مشيا على الأقدام ليصاب بحالة اغماء ويظن الجمهور في بداية الحلقة أن (عامر) توفي  إلا أنه يفوق من غيبوته ويجد أمامه (ستهم) التي تلعب شخصيتها الفنانة روجينا والتي كتب كتابه عليها قبل سفره.

يشار أن مسلسل (ستهم) بطولة روجينا، إياد نصار، جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

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كلمات دالة:روجيناإياد نصار

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