لماذا استنجد إياد نصار بجمهوره؟!

استنجد الفنان إياد نصار بجمهوره بسبب الشخصية التي يجسدها في فيلم (المطاريد). ونشر إياد نصار عبر حسابه على موقع (إنستغرام) صورة له من الفيلم ظهر فيها بشكل غريب، أصلع الرأس وبكرش كبير.

وكتب إياد نصار: (يا جماعة دلوقتي أنا عندي مشكلة .. أنا عملت نظام تغذية عشان أعرف أعمل الفورمة دي مع خبير تغذية عالمي في 3 شهور بس عشان فيلم المطاريد .. بس المشكلة الخبير سافر قبل ما يقولي أرجع تاني طبيعي إزاي .. فلو حد عنده أي اقتراحات يقولها).

فيلم (المطاريد) من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، إخراج ياسر سامي وبطولة أحمد حاتم، إياد نصار، محمود البزاوي، محمد محمود، تارا عماد، محمود الليثي، محمود حافظ، طه دسوقي، مصطفى غريب وحسن مالك.

وكان إياد نصار قد عرض له مؤخرا مسلسل (وش وضهر) عبر منصة (شاهد Vip).

ومسلسل (وش وضهر) مكون من 10 حلقات، من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله وإخراج مريم أبو عوف، بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وإسلام جمال وشريف دسوقي وميمي جمال ومحمود قابيل وثراء جبيل.