على طريقتها الخاصة ماريتا الحلاني ترد على منتقدي قصة شعرها

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة جديدة لها وبدت فيها وقد اعتمدت تسريحة الشعر الأملس ورتبت غرتها إلى الخلف بواسطة الدبابيس.

وعلقت بالإنكليزية ما ترجمته: "راحة البال". وبدا وكأنها ترد على الإنتقادات التي تعرضت لها بسبب شعرها بعد نشرها صورة سابقة لها.

Peace of mind A post shared by MARITTA (@marittahallani) on Jun 4, 2018 at 7:58am PDT

ورغم ذلك واصل بعض المتابعين انتقادهم لتسريحتها الجديدة، ومما كتبوا: "ما لابقتلك هالقصة بنوب كتير بشعتك. شعرك هو وطويل أحلى وكان لابقلك أكتر. ياضيعانك خربت شكلك"، و"نفس موديل شعرنا وقت كنا نساوي بحران بالأعياد".

كما وجهت إليها إحدى المتابعات هذه الرسالة: "حبيبتي شو عم حبك زي بنتي، بس زعلت كثير لما قصيتي شعرك. فقدت أكثر من نصف جمالك. صرت بنوتة عادية جداً. بس بشعرك كنت أنثى كلك جاذبية. للأسف معرفش منو الحسودة لي ملت عليك فكرة قص الشعر والله حسافة حبيبتي".

على صعيد آخر، كان قد تم تكريم ماريتا الحلاني في حفل توزيع الجوائز للموسيقى في الشرق الأوسط والذي اقيم الشهر الماضي في القاهرة مصر.

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