قصي خولي وابنه يحتفلان بالكريسماس بقبلة.. وآية قرانية تثير الجدل

احتفل الفنان السوري قصي خولي بالكريسماس برفقة ابنه العميد فارس، لكن ما بدا أنه لفتة لطيفة تحوَّل إلى ساحة جدل.

شارك قصي خولي متابعيه عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعه بابنه أمام شجرة عيدالميلاد مُرتدين قبعات سانتا كلوز الحمراء بينما يتبادلان القبل على الشفاه بطريقة مبالغ بها، وأرفقها بنص من الإنجيل: "هُوَذَا الْبَنُونَ مِيرَاثٌ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ، ثَمَرَةُ الْبَطْنِ أُجْرَةٌ." (مز 127: 3)".

وأضاف آية من سورة الكهف: "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا.ميلاد مجيد وكل سنة وانت بألف خير وحب وسعادة ونجاح وأمان يا ضو عيوني ودنيتي كلها الله يحميك ويحرسك النا ويحمي ويحرس اطفال العالم جميعا".

"هُوَذَا الْبَنُونَ مِيرَاثٌ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ، ثَمَرَةُ الْبَطْنِ أُجْرَةٌ." (مز 127: 3).الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا.ميلاد مجيد وكل سنة وانت بألف خير وحب وسعادة ونجاح وأمان يا ضو عيوني ودنيتي كلها الله يحميك ويحرسك النا ويحمي ويحرس اطفال العالم جميعا pic.twitter.com/HgjG1P61bb — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) December 25, 2021

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تعليق قصي خولي

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مهاجم ومدافع ليس للقبلة التي جمعت الأب وابنه بل لتضمين قصي خولي آية قرانية في تعليقه إلى جانب نص من الإنجيل، فكتبت إحدى المتابعات: "عاجق حالو وعاجقنا حاط قران مع انجيل ولو شد حالو شوي بحط من التوراة".

وكتب آخر: "مع كل احترامي لدينك .. و لكن يؤسفني ان امه تونسية و لم تستطع هدايتك لدين الاسلام و اتمنى ابنكم ما يتبعك".

وكتب آخر مدافعًا: "يا جماعة لكم دينكم ولي دين ....لا اكراه بالدين...انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء.....هكذا امرنا القران وهو كلام الله يعني بالعامية كل واحد حر بدينه حر باختيار عقيدته يعني قصى او غيره يعلم عن الدين الاسلامي اكثر مما تعرفون لانه قام باداء ادوار تمثيليه تاريخه اسلاميه مثل هارون الرشيد وبعض الادوار العادية الي لازم الممثل يكون عنده فكرة غن الدين الاسلامي يعني بلاش تعليقات وتسميع مواعظ وشكرا".