قصي خولي يخرج عن صمته أخيرا و يرد على تصريحات زوجته

رد الفنان السوري قصي خولي لأول مرة على اتهامات زوجته التونسية مديحة الحمداني وحماته آمال علام العلنية له بالإساءة بعد أن حرص على التزام الصمت لأيام.

تحدث النجم السوري في تصريحات صحفية عن مقاطع الفيديو الخاصة بالسيدة مديحة الحمداني، بقوله: (ردي هو أن هذه السيدة هي زوجتي وأم ابني ولها كل الاحترام والتقدير.. لن أخوض في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة)، حسب موقع مجلة زهرة الخليج.

ورغم تأكيد قصي أن صاحبة الفيديوهات التي تكيل الاتهامات ضده هي بالفعل زوجته، إلا أنه امتنع تماماً عن إبداء أي رد فعل بخصوص تصرفاتها العلنية المحرجة له.

وكانت آمال علام حماة الفنان قد أعلنت من خلال تصريحاتها لبرنامج (نجوم)على إذاعة (موازييك أف أم)التونسية أن ابنتها مديحة الحمداني التقت النجم السوري لأول مرة خلال عملها في شركة (ميديا لاين) في دبي عام 2014 وبعدها تم زواجهما على نطاق ضيق بعيداً عن وسائل الإعلام ولكنه لم يكن زواجاً سرياً، مبينة أن ابنتها كانت تتعرض للتنمر والانتقادات كلما نشرت صوراً تجمعها بزوجها الذي كان يرفض إعلان الزواج لوسائل الإعلام بالرغم من أنه كان معلناً في نطاق عائلي، مما جعل ابنتها بالإهانة ولم يعجبها حديث زوجها في الإعلام.