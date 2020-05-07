قصي خولي يعرض الزواج على رزان مغربي و الجمهور مستاء

مازح الممثل السوري قصي خولي، الإعلامية اللبنانية رزان مغربي خلال استضافته في برنامج (إغلب السقا)، وطلب منها الزواج.

وفي إطار الحلقة، قالت رزان لقصي: (عليك أن تثبت نفسك الآن) ليفاجئها بالإجابة: (تتزوجيني؟)، لتُجيبه: (جل على سنة الله ورسوله)، وهو أثار ضجة بين النشطاء الذين أعادوا نشر المقطع على (انستجرام)، حسب موقع دنيا الوطن.

فالإعلامية رزان متزوجة ولديها طفل، وزوجة قصي مديحة حمداني أثارت ضجة قبل فترة قصيرة بسبب ظهورها في فيديوهات تحدثت فيها عن إهمال قصي لها وعدم إشهار زواجهما.

وخشي الجمهور أن يتحول الأمر إلى حقيقة، خاصة أن زواج تيم حسن ووفاء كيلاني بدأ بدعابة مُشابهة.





