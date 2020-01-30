قصي خولي يكشف حقيقة خلافه مع نادين نجيم

رد الفنان قصي خولي بشكل ساخر على ما قيل عن وجود خلافات بينه وبين الفنانة نادين نسيب نجيم التي تشاركه بطولة مسلسل (2020) المقرر عرضه أواخر شهر أبريل/نيسان المقبل تزامناً مع بداية شهر رمضان.

في البداية، تحدث قصي خولي لبرنامج (Trending) عبر قناة MBC، عن فكرة المسلسل قائلا :(العمل مميز وخاص لأنه يتناول قضايا جديدة في الدراما اللبنانية وكان من الضروري التفكير بهذا النوع الذي يخاطب شريحة أكبر من الجمهور في العالم العربي).

أما عن شخصيته بالعمل، قال النجم السوري إنه يصر على إخفاء بعض التفاصيل من أجل جودة العمل وإثارة حماس الجماهير.

وعن علاقته بنادين نسيب نجيم بطلة مسلسله وحول ما قيل عن وجود خلاف بينهما، رد النجم السوري ساخراً: (نحنا علاقتنا كتير سيئة ولهيك للاسف هنعمل تجربة تانية سوا.. نحن عم نمثل ع الناس انه علاقتنا جيدة ولكن هي سيئة)، ثم لفت إلى أن الكثير ينشرون أخباراً كاذبة عبر السوشيال ميديا وتلك الأكاذيب قد تجد من يصدقها، حسب موقع مجلة ليالينا.

الجدير بالذكر أن أحداث مسلسل (2020) تدور حول البطلة المستوحاة من شخصية حقيقية يُعتقد أنها قد تكون سوزان الحاج المسؤولة السابقة في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في لبنان، والعمل سيكون من إخراج فيليب أسمر ، وسيكون هو التعاون الثاني بين النجمة اللبنانية والفنان السوري قصي خولي بعد أن تقاسما بطولة مسلسل (خمسة ونص) الذي تم عرضه الموسم الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.