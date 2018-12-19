قطري يتهمها بـ(المصلحجية) و أحلام ترد: أصرف من شغلي و تعبي!

احلام

اتهم مواطن قطري النجمة الإماراتية أحلام بأنها تقيم في قطر وأن الدولة (صرفت) عليها، وذلك على خلفية نشرها صورة للراحل الشيخ زايد، واصفا إياها بأنها (مصلحجية).

ولكن النجمة أحلام استطاعت أن ترد بشكل حاسم وقاطع قائلة: ( عشت عندكم محترمة نفسي لكم حق اذا غلطت عليكم ولو بحرف واحد وأتحداك .. ومعلومة لا قطر ولا غير قطر صرفت علي ريال واحد اصرف من شغلي وتعبي ومجهودي وبيتي زوجي اشتراه من حر ماله واحترمكم وأقدركم وأنا عايشه فى قطر لان عيالي وزوجي فيها وما شفت منكم إلا كل الطيب وزايد خط أحمر أبونا وأب الكل)، حسب اليوم السابع.

جمهور أحلام لم يرتض هو الآخر الاهانة لنجمته المفضلة، حيث دخل عدد كبير من المتابعين للرد على هذا القطري بسيل من التوبيخ والتعظيم من شأن أحلام وقدرها كونها واحدة من أهم مطربات الخليح والوطن العربي .