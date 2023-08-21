قطعت قدمه ودخل في غيبوبة..وفاة الفنان الكويتي بدر الطيار

توفي الفنان الكويتي بدر الطيار بعد تعرضه لانتكاسة صحية أدخلته العناية المركزية في المشفى، وهناك وفاته المنية.

وفاة بدر الطيار

وأعلن الأخبار الصادمة صديقه الفنان الكويتي داود حسين في منشوره شاركه عبر حسابه في "إنستغرام"، كتب فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون..البقاء لله..الله يتغمد روحك الجنة يا أبو قلب ذهب..من أنظف وأطيب وأوفى وأصدق من عرفته في حياتي.. صديق بمنزلة الأخ..الى جنات النعيم يا أبو يوسف..الفاتحة على روح الفقيد الغالي بدر الطيار".

بدر الطيار في غيبوبة

وكانت ابنة الراحل، شيخة، كشفت تفاصيل حالة والدها في تصريح لها لإحدى المواقع، وكتبت: "والدي بين يدي رحمة الله، ولا يحتاج منكم الآن سوى الدعاء الصادق له بأن يمنّ الله عليه بالشفاء العاجل وأن يعود إلى عائلته وأحبابه معافى، لأن حالته الصحية حرجة جداً. فهو الآن في غيبوبة، وكما أخبرنا الأطباء أن معدل صفائح الدم مرتفعة جداً مع وجود حموضة شديدة في الدم، إلى جانب ضعف في دقات القلب، كذلك خضوعه كل 24 ساعة لغسيل كلى".

ويُشار إلى أن الطيار نقل إلى تايلندا لتلقي العلاج، وهناك خضع لعملية جراحية من أجل قطع قدمه اليمنى من منطقة الركبة؛ نتيجة وصول الغارغارينا إليها، مع الحفاظ على قدمه اليسرى.