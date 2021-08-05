مي العيدان تُكذب حزن داوود حسين على وفاة انتصار الشراح..وهذا هو السبب!

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجدل من جديد بعد أن أطلقت تصريح صادم بحق الممثل داوود حسين والذي ظهر باكياً خلال أحد الفيديوهات المتداولة.

البداية كانت بتداول فيديو لـ داوود وهو يبكي خلال أحد البرامج ضمن محاولة من المذيع لتهدئته، وبحسب المتداول أن سب البكاء كان عرض تقرير عن الراحلة الممثلة انتصار الشراح والتي كانت قد شاركته عدة أعمال تمثيلية.

مي العيدان والتي شاركت الفيديو كان لها رأي ثاني، إذ أطلقت تعليق مثير للجدل جاء فيه "لا اتخافين عليه ترى تمثيل بالنسباله مشهد بمسلسل لان ما سال عنها واهي بالمستشفى لا بأول مره طاحت وبغت تموت بالاميري و لا بالمره الثانيه ولا لما سافرت ولا حتى بعث لها مسج يقول لها سلامات ولا ترجعين بالسلامه"

وتابعت مي "انا انتصار نفسها قايلتلي لما كنت أزورها وللعلم ترى انتصار اتصير لي انتصار الله يرحمها بنت خالت ابوي واذا انا كذابه اَهلها موجودين و تيلفون انتصار عندهم يبين اذا أرسل لها اَي شي وعموما الله يرحمها مومحتاجته بس عيب على العشره الاولى ان اسال عن الانسان واهو حي دام ادري انه تعبان و لا اطلع ابكي عليه على الشاشات اللي كان فيهم الخير صج وكانوا احسن منه و يسألون عليها كانوا عبدالرحمن العقل و العجيمي بس عموما فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدق الله العظيم".

وفاة انتصار الشراح

توفيت انتصار الشراح عن عمر ناهز الـ 58 عاماً بعد صراع مع المرض، حيث مرَّت في حالة صحية صعبة عقب تعرضها لنقص في الأكسجين وإجرائها عملية جراحية في الأمعاء، ونظرًا لخطورة حالتها وعدم توافر العلاج المناسب لها في الكويت، نُقلت إلى العاصة البريطانية لندن لاستكمال علاجها بعدما بذل زوجها مازن التميمي جهدًا كبيرًا لتسفيرها إلى الخارج.

وكان من المقرر استمرار فترة علاجها لمدة لا تقل عن 6 أشهر؛ نظرًا لحاجتها إلى العديد من الفحوص الطبية وإعادة تأهيل وغسيل الكلى، إلَّا أنه وفاتها المنية قبل تشافيها من آلامها.

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