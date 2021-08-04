داوود حسين يبكي على فراق انتصار الشراح... وزميله يحاول تهدئته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الكويتي داوود حسين يبكي على فراق زميلته الفنانة الرحالة انتصار الشراح بحرقة.

ظهر داوود حسين بحالة صعبة ومؤثرة خلال إحدى اللقاءات على ما يبدو، وبدا بحالة محزنة وهو يبكي بحرارة على فراق انتصار الشراح التي وافتها المنية في العاصمة البريطانية لندن بعد معاناة مع المرض، وحاول أحد زملائه مواساته وربت على كتفه في محاولة لتهدئته.

وفي وقت سابق، ودَّع داود حسين صديقته التي اعتبرها كشقيقته وقدم معها العديد من الأعمال المميزة والناجحة بمنشور مؤثر عبر حسابه على "إنستغرام" وعلَق: "الى جنات الخلد أختي العزيزة .. لا اجد كلمات توفي حقك خلال سنوات علاقة الاخوة والزمالة و الابتسامة التي جمعتنا .. اعذريني لا اجيد التعبير في اوقات الصدمات .. لا اصدق انني انعيك و اطلب لك الرحمة و المغفرة من العلي القدير وان تكوني في جناته مع الصديقين والابرار و الشهداء .. ام سالم اختي الغالية .. يرحمك الباري و يثبتك عند السؤال .. انا لله وانا اليه راجعون .. الفاتحه على روحها الطاهرة ".

رد فعل الجمهور

وأثار الفيديو عواطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا بالنجمين ومكانتهما الكبيرة، فكتب أحدهم: "فنانين محترمين كانت الاخوه بينهم الجيل القديم محترمين والله يرحم انتصار الشراح ويصبر اهلها ويصبر الفنان الكبير ابو حسين".

وعلَّقت إحداهن: "سبحان الله من كنا صغار فعلا كنا نحسبهم اخوان صج من كثر ماهم مع بعض وعلاقتهم حلوة فعلا اخوان .. الله يرحمها ويعفو عنها وعن كل الاموات ويصبر قلوب محبينهم".

أعمال جمعت انتصار الشراح وداوود حسين

شكَّل النجمان ثنائيًا رائعًا وقدما أعمالًا كوميدية بارزة من بينها: "مع الأنغام"، و"خذ وخل"، و"كوكتيل"، و"عش الزوجية"، و"فضائيات"، وغيرها الكثير.

وفاة انتصار الشراح

توفيت انتصار الشراح عن عمر ناهز الـ 58 عاماً بعد صراع مع المرض دام لأكثر من أربعة، حيث مرَّت في حالة صحية صعبة عقب تعرضها لنقص في الأكسجين وإجرائها عملية جراحية في الأمعاء، ونظرًا لخطورة حالتها وعدم توافر العلاج المناسب لها في الكويت، نُقلت إلى العاصة البريطانية لندن لاستكمال علاجها بعدما بذل زوجها مازن التميمي جهدًا كبيرًا لتسفيرها إلى الخارج.

وكان من المقرر استمرار فترة علاجها لمدة لا تقل عن 6 أشهر؛ نظرًا لحاجتها إلى العديد من الفحوص الطبية وإعادة تأهيل وغسيل الكلى، إلَّا أنه وفاتها المنية قبل تشافيها من آلامها.

نبذة عن انتصار الشراح

كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية "باي باي لندن"، إذ تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، كما كانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية .

في عام 2002، ارتدت انتصار الحجاب رسمياً، واستمرت بالتمثيل على الرغم من قلة ظهورها في الشاشة بسبب محاربة المنتجين لها. أما عن حياتها الشخصية فهي متزوجة من "مازن سالم" ورزقت منه بثلاثة أبناء هم: دلال، وسالم، وعلي.