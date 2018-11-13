قط ياسمين عبد العزيز يتسبب بوقوع خلاف مع شقيقها وائل عبد العزيز ، فما القصة؟

ياسمين عبد العزيز وشقيقها الممثل وائل عبد العزيز

كشف الممثل وائل عبد العزيز عن مشكلة تسبب بها القط الذي جلبته الفنّانة ياسمين عبد العزيز كفرد جديد في العائلة، وأصبح مقيمًا في منزلهم بشكل دائم، حيث أن شكله المخيف والجلد الخالي من الشعر تسبب بمنعه من العودة إلى البيت.

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه على موقع فيسبوك تعليقًا على صورة الهر المرعب وقال: " والله أنا بطلت أروح البيت بسببك..أعوذ بالله من الشيطان الرجيم".

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أثارت جدلًا بين متابعيها الأسبوع الماضي بعدما شاركت صورة هرّها المُرعب عبر حسابها على موقع إنستغرام، وذلك بسبب شكله الغريب وعدم وجود شعر على جلده، حتى أن البعض اعتقد بأنه نوع من أنواع الكلاب.

الجدير بالذكر أن هذا الهر ينتمي إلى سلالة Elf Cat، وهو نادر جدًا ومن أغلى الأنواع في عالم القطط، حيث يمتلك أذنًا كبيرة وجلدًا خاليًا من الشعر، وسمي هذا القط بـ"ألف كات" لأنه هجين ناتج عن تزاوج القط "إسفينكس" الأصلع مع معكوف الأذن، على الرغم من ذلك فإنه يحمل أذنا كبيرة.