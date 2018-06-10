قمر اللبنانية في أحدث إطلالة مع امرأة منقبة ومبادرة فريدة من نوعها هي الأغرب حتى الآن

قمر اللبنانية

أثارت اللبنانية قمر، جدلًا واسعًا، بعد نشرها صور عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، ظهرت من خلالها في جلسة تصوير مع فتاة منقبة بجوار سفح الأهرامات، دعمًا منها للمرأة في حرية اختيار ملابسها سواء أكان النقاب أم غيره، بحسب وجهة نظرها.

A post shared by Amar (@singeramar) on Jun 9, 2018 at 7:26am PDT

وعلقت قمر على الصور قائلة: "مبادرة فريدة أقدمها اليوم من خلال مجموعة صور، الهدف منها إيصال رسالة لإزالة الحواجز بين الثقافات المختلفة، وللتأكيد أن المرأة لديها كامل الحرية في إختيار الصورة، التي تريد الظهور بها أمام المجتمع من خلال أزيائها، أكانت محتشمة او لا.. نعم للتعايش بسلام ومحبة نعم لتقبل الآخر".

A post shared by Amar (@singeramar) on Jun 9, 2018 at 5:37am PDT

وتابعت: "علينا ان نقتنع بأن ثوب المرأة لا يشكل عائقاً لإنخراطها في المجتمع، فمفهومها الخاص للتحرر يختلف عن أختها أحيانًا، لذلك علينا جميعًا ان نتعايش بألفة ومحبة. وان نبتعد عن الكراهية ورفض الآخر" .

وختمت: "يهمني التأكيد أنه لا نية للإساءة او للتقليل من شأن المرأة المحتشمة او غير المحتشمة، بل العكس الهدف هو الإضاءة على هذه القضية التي نعيشها يوميًا ونسمع كثير عن ظلم تتعرض له النساء في العالم، بسبب المظهر الذي قررت الظهور به"، ما أثار ضجة كبيرة بين متابعيها وانقسمت تعليقاتهم بين من اعتبر انها مبادرة مضحكة ولا تأثير لها، ومن رأى أنها لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

A post shared by Amar (@singeramar) on Jun 9, 2018 at 4:50am PDT

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