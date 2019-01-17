قمر تتعرّض للانتقادات بسبب تقليدها لهيفاء وهبي بإطلالتها الوردية..شاهدوا كيف ردت!

قمر اللبنانية

قامت الفنانة قمر اللبنانية بالرد على جميع من انتقدها خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد توجيه اتهامات لها من قبل الجمهور بتقليد الفنانة هيفاء وهبي من حيث لون الشعر والإطلالة، حيث قامت هيفاء بنشر صور جديدة مؤخرًا تظهر فيها بشعر لونه أشقر مائل للوردي شبيه بإطلالة كايلي جينر.

وقامت قمر بنشر فيديو قديم من العام الفائت تظهر فيه بصبغة شعر باللون الأشقر معلقة عليه: "يا ريت يا مقهورين تاكلوا **** لأن فشر قلد حدن ومن سنة وأنا عاملة أشقر"، وكانت قد وضعت مكان النجم أيموجي أحذية، مما تسبب بزيادة استفزاز الجمهور وغضبه.

الجدير الذكره، أن هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها قمر اللبنانية في مشاحنات ونقاشات مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائمًا ما ترد بطريقة صارمة ولا تضع أي اعتبار لشهرتها لطالما أن هناك أحد ينتقد تصرفاتها وإطلالاتها.