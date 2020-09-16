قُبلة سيرين عبد النور ومحمود نصر تشعل السوشال ميديا.. فيديو!

تعيش الفنانة اللبنانية "سيرين عبد النور" نجاح مسلسلها الحالي "دانتيل" والذي يجمعها بالممثل السوري "محمود نصر" ضمن ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "قناديل العشاق".

وتدور قصة مسلسل دانتيل في إطار رومانسي حول أحد أصحاب بيوت الأزياء الذي يقع في حب فتاة خياطة تعمل لديه، يتعرض كلا منهما لصراعات عديدة، وسط علاقاتهما بالعاملين والعملاء.

العمل الذي يعرض حالياً بشكل حصري عبر منصة "شاهد" كان من المفترض أن يشارك في الموسم الرمضاني 2020، إلا أن جائحة كورونا منعت إتمام تصوير العمل وتأجل عرضه للفترة الحالية.

العمل إلى حد الآن يحصد أصداء إيجابية عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن إعجاب كبير بالتوافق بين سيرين ومحمود في كل مشهد يتم عرضه. مساء أمس تم تداول فيديو جمع بين بطلا العمل بطريقة رومانسية، إذ قبل محمود سيرين على خدها.

وأثار المشهد الرومانسي بعض الجدل واعتبر للبعض جريء نوعاً ما، إلا أنه رغم ذلك لاقى دفاع من محبي الثنائي ضمن تعليقات كان من بينها "وجهك ينباس مايوفي له غزل"، وعلق أحدهم "قلبي عم تطاير من انبارح لحد لان مشهد يخطف قلب وحساس رائع برافو محمود وسرين شابو". يذكر أن العمل يجمع عدة وجوه من بينهم "سلوم حداد، سارة أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس".

فنياً، كان آخر أعمال سيرين في مجال الغناء فيديو كليب "ليلة" من إخراج "جاد شويري"، وحقق العمل أكثر من 2.7 مليون مشاهد عبر قناتها الشخصية في يوتيوب.

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