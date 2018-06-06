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كأس العالم لكرة القدم مباشرةً في باراستي

كأس العالم لكرة القدم مباشرةً في باراستي
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نشر 06 حزيران/يونيو 2018 - 13:39 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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كأس العالم لكرة القدم مباشرةً في باراستي
كأس العالم لكرة القدم مباشرةً في باراستي
سيعرض باراستي كافة مباريات كأس العالم لكرة القدم من 14 يونيو حتى 15 يوليو وسط أجواء من الحماس والتشويق.

ومن المتوقع أن تستقبل هذه الوجهة الترفيهية المميزة 150 ألف من المشجعين والذين سيتوافدون إلى "سوبر دوم" الممتد على طابقين في باراستي. تبدأ الاحتفالات في 14 يونيو مع انطلاق المباراة الأولى والتي تشهد مواجهة حماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، والتي سيتم عرضها على شاشات ضخمة، على أنغام موسيقى الدي جي.
 
 

التاريخ

14 يونيو - 15 يوليو 2018

الموقع

باراستي، لو ميريديان الميناء السياحي

الهاتف

+971 4 318 1313

الدخول

7 - 11 مساءً

الموقع الإلكتروني

http://barastibeach.com/
 
 
 

 


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