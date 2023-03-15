كاتبة أمريكية تتهم غادة عبد الرازق بسرقة (تلت التلاتة)!

البوابة-اتهمت الكاتبة سعاد (سوو) شاهين، المقيمة في أمريكا، أسرة مسلسل (تلت التلاتة) بطولة النجمة غادة عبد الرازق بسرقة فكرة العمل منها.

و قالت شاهين خلال اتصال لـ (إي تي بالعربي) موضحة: (كان فيه شخص وسيط بيني وبينها، وشرح لي وقتها أن غادة بتبحث عن فكرة كويسة يصلح تقديمها لمسلسل مكون من 30 حلقة، بالفعل تحمست للموضوع، وتواصلت معها بعدما سجلت الفكرة في إحدى الجهات بأمريكا، وفي مصر أيضًا).

و أضافت: (بعتلها ايميل بالفكرة والمعالجة والملخص والايميل اترد عليه سريعا أن الفنانة عايزة تقابلني لأن عاجبها الموضوع جدا، من خلال الوسيط وصلت لزوجها السابق وبعتلي العنوان وروحت قابلتها في البيت، طبعا كنت فرحانة وسعيدة جدا أن بدايتي في مصر هتكون مع الفنانة غادة عبد الرازق).

و استكملت: (بعد فترة لقيت الشخص اللي وصلني بيها بيكلمني بيقولي في كاتبة تانية خدت شغلك وغيرت اسم العمل، كان اسمه (لعبة التغيير) فأنا خدت الإجراءات القانونية”، مضيفة أنها أرسلت إليها إنذارًا قضائيًا ولأكثر من جهة، من بينها لمنتج العمل، ولغادة نفسها، خاصة وأنها لم ترد عليها تمامًا، وبعدها علمت أن المشروع توقف تمامًا، فاعتقدت أنها تراجعت عن قرارها بالحصول على الفكرة دون وجه حق، لكن بعد طرح البوستر قبل أيام، اكتشفت مجددًا أنها استولت على فكرتها دون الرجوع لها إطلاقًا، ولازالت مستمرة في الإجراءات القانونية)

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يشار الى ان مسلسل (تلت التلاتة) يضم الى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنانة نجوى فؤاد، ليلى أحمد زاهر، أحمد مجدي، مصطفى درويش، محمد القس، مي سليم، إسلام فوزي، صلاح عبد الله، ومن تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.