كاتب سوري يتهم مخرج (الكاتب) بالسرقة...اليك التفاصيل

وجّه الكاتب والسيناريست السوري خلدون قتلان اتهامًا، لمخرج مسلسل (الكاتب) رامي حنا، بسرقة أحد أفكار نصه (الخونة)، ووضعها في المسلسل الذي يُعرض حاليًّا، وهو من تأليف ريم حنا ، وبطولة باسل خياط و دانييلا رحمة.



وفي التفاصيل فقد أكد الكاتب قتلان، أنه أنجز في السابق نص مسلسل (الخونة) وتملكته شركة (كلاكيت ميديا) للمنتج إياد نجار، ولكنها تمنعت عن إنتاجه في ما بعد، ومع ذلك أرسلته لبعض المخرجين ومنهم رامي حنا، الذي اتهمه قتلان بالاستفادة من نص (الخونة) في مسلسل (غدًا نلتقي) الذي عُرض قبل أعوام عدة، والأمر نفسه في مسلسل (الكاتب) الذي يُعرض حاليًّا، حسب موقع مجلة سيدتي.

واعتبر قتلان أنّ "شهية رامي حنا ما زالت مفتوحة لينهل من نص الخونة، فقدم لنا هذا العام مسلسل (الكاتب)، الذي بحسب زعمه يعتمد على الفكرة والتكنيك نفسهما. وختم بالقول: (اشكر الله يا أستاذ رامي أن نص الخونة مسجل في دائرة حماية الملكية في سوريا منذ العام 2013، وأشكر الله أن هناك قانوناً يدعى قانون حماية الملكية الفكرية).



وتدور أحداث مسلسل (الكاتب) حول كاتب شهير في أدب الجريمة، يُدعى يزنس جبران، يجد نفسه متهماً بجريمة تشبه إلى حدٍ كبير جريمة من نسج خياله أوردها في إحدى رواياته. ويستعين جبران بمحاميته لمساعدته في إثبات براءته، فتتطور العلاقة بينهما لارتباطٍ عاطفي.

