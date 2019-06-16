كاترينا كيف تستعرض مواهبها في الرقص في حفل تتويج ملكة جمال الهند لعام 2019 (فيديو)

حضرت نجمة بوليوود الديفا كاترينا كيف الحفل النهائي لتتويج ملكة جمال الهند لعام 2019، وكانت قد قامت بمشاركة بعض مقاطع الفيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام، تظهر من خلالها تقوم بالتدرب على أداء بعض الحركات الراقصة التي ستقدمها على المسرح أمام الجمهور.

ونشرت كاترينا مجموعة من الصور إلى جانب مقاطع الفيديو وهي تستعرض موهبتها بالرقص على إحدى أغانيها، لتصبح خلال وقت قصير الموضوع الأكثر تفاعلًا وانتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الهند وما حولها.

على الصعيد الفني، بعد مشاركتها في فيلم "بهارات" مع سلمان خان والذي تم عرضه في عيد الفطر، تنشغل كاترينا كيف في الوقت الحالي في التصوير لفيلمها الجديد برفقة النجم أكشاي كومار، ومن المقرر أن ينطلق عرضه في السينمات في الـ27 من مارس عام 2020.

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