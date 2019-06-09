تعاون فني بين نجوم بوليوود: ديبيكا، رانفير، عليا ورانبير..إليكم التفاصيل

تداولت العديد من الصفحات على مواقع االتواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عن تعاون فني مرتقب بين نجوم بوليوود، والذي سيجمع ما بين أكثر الثنائيات شعبية في الهند، وهما كل من ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ، وعليا بهات ورانبير كابور.

وبحسب تقرير عن "FilmFare"، النجوم الأربعة يحضرون مفاجأة كبيرة لمعجبيهم ومحبيهم، حيث أنهم قرروا أن يكافئوا حب الجمهور لهم بأن يذهبوا في جولة فنية داخل وخارج الهند، وسيقومون بأداء المشاهد الفنية سويًا على خشبة المسرح.

وكانت إحدى المصادر المقربة من هذا المشروع الفني، قد صرحت حول هذا الأمر وقالت أن رانبير، عليا، رانفير، وديبيكا سيقدمون عروض متنوعة في الولايات المتحدة الامريكية، وهي المرة الأولى لهم، وستتيح لهم الفرصة للتواصل مع جميع المعجبين حول العالم والبقاء قريبين قدر الإمكان.

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