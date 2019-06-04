في ذكرى زواجهما الـ 46 اميتابتشان يروى قصة زواجه من جايا باتشان

في عشية الذكرى السادسة والأربعين لزواج نجم السينما الهندية، أميتاب باتشان بزوجته جايا باتشان، كشف النجم عن قصة زواجه المثيرة.

بحسب صحيفة " زي نيوز" الهندية بعد نجاح فيلمه " زانجير" قرر الثنائي اميتاب وجايا قبل الزواج الذهاب مع أصدقائهما في رحلة إلى لندن, ولكن باتشان، والد النجم والشاعر الراحل أخبره أنهما لن يذهبا الى أي مكان دون زواج.

أكد أميتاب أنه حاول مع والده كثيراً لكي يوافق على هذه الرحلة وأنهما لن يكونا بمفردهما فهما سيسافرون مع مجموعة من أصدقائهما لكن والده ذو الـ 76 عاماً قال له " اذا اردت السفر تزوج اولاً".

فقرر نجم بوليوود أميتاب باتشان البدء في اجراءات واستعدادات الزواج بجايا وبالفعل تزوجا في نفس اليوم الذي استقلا فيه الطائرة لبدء رحلتهما في لندن، حيث أرتدي اميتاب بدلته الرسمية التقليدية وركب سيارته ذاهباً الى مالابار هيل حيث من المقرر أن يقام حفل الزفاف .

انتهى العرس في وقت قصير عكس ما كان مقررا بسبب هطول الأمطار .

شارك أميتاب باتشان وجايا باتشان في العديد من الأفلام معًا من بينها على سبيل المثال لا الحصر Guddi, Zanjeer, Sholay, Silsila, Kabhi Khushi Kabhie Gham - ولديهما ولد وبنت شويتا باتشان ناندا وابنهما الممثل أبهيشيك باتشان.

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