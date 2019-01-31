كاترينا كيف وسلمان خان في الفيلم القادم "بهارات"

تحدثت ديفا بوليوود النجمة كاترينا كيف عن مشاركتها البطولة مع النجم سلمان خان في الفيلم القادم بقوة للسينما "بهارات"، وأكدت أن هذا العمل كان عبارة عن تجربة مختلفة تمامًا عن الأعمال التي شاركت فيها سابقًا.

وقالت كاترينا أن فيلم "بهارات" كان ملهمًا بالنسبة لها وفي نفس الوقت شكّل لها تحديًا مع نفسها لتأتي بأفضل ما لديها بحسب تقرير صحفي تابع لـ"Pinkvilla".

وأكملت كاترينا قائلة: "لقد كان هناك الكثير من الحماس والتحدي منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها التحضير لهذا الفيلم وحتى الآن، برأيي هي عبارة عن رحلة للإستكشاف والتعلّم".

وأضافت: "لقد دخلت عالم بوليوود وأنا في عمر 18، والآن أنا لست تلك الفتاة نفسها لأن تجاربي في الحياة غيرت مني كثيرًا".

الجدير ذكره، أن آخر أعمال كاترينا الفنية كانت مشاركتها في فيلم "Zero"، مع النجم شاروخان، بجانب مشاركتها في الفيلم القادم مع النجم سلمان خان وهو فيلم "Bharat".