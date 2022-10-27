كاتي بيري تثير قلق معجبيها بسبب خلل في عينيها.. والجمهور "الروبوت يعاني من عطل"

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو تظهر فيه النجمة العالمية كاتي بيري خلال أدائها الغنائي في أحد حفلاتها أثارت من خلاله قلق جمهورها بشكل كبير.

كاتي بيري تعاني من عينيها خلال أدائها على المسرح

ظهرت النجمة العالمية في مقطع الفيديو الذي انتشر عبر تطبيق "تيك توك" الشهير، خلال حفلها الغنائي الكبير في مدينة لاس فيغاس الأميريكية، حيث ظهرت في لقطة كأنها تعاني من مشكلة في عينها اليمنى.

وكانت النجمة العالمية تحاول فتح عينيها اليمنى في العرض بينما كانت الكاميرا تركّز على وجهها وحاولت ان تغلق الجفن بضع ثوانٍ وتفتحه في محاولة لحل هذه المشكلة، حيث بدت وكأن "عينها" قد علقت.

ونجحت النجمة العالمية في النهاية من فتح عينيها والتغلب على المشكلة، وواصلت عرضها الغنائي على مسرح لاس فيغاس.

وانتقل العديد من المتابعين للتعليق على هذا التصرف، وهلق أحدهم قائلًا: "الروبوت يعاني من عطل كيميائي"، بينما علّق آخر: "عليك أن تضغط الزر لإبقاء الجفن مفتوح"، وأضاف آخر: "ربما تعاني من شلل في الوجه أو تشنّج في عضلة الجفن".

اصابة كاتي بيري في عينيها

خلال وقت سابق اعترفت المغنية العالمية "كاتي بيري" بانها تعاني من كسل في عينيها اليمنى ويبدو واضحاً بان هذه الحالة تكررت معها مؤخراً، وبالرغم من انها حالة مرضيّة لا يمكنها التحكم بها، إلا انها لم تسلم من تعليقات الجمهور وسخريتهم، بسبب هذه المشكلة.