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كاثرين جنكينز في دبي أوبرا

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:21
كاثرين جنكينز في دبي أوبرا
كاثرين جنكينز في دبي أوبرا

تحيي كاثرين جنكينز النجمة البريطانية الحائزة على أفضل مبيعات أسطوانات على مدى عقدين، حفلاً مميزاً في دبي أوبرا، يرافقها فيه عازف بيانو ورباعي وتري. انضمّوا إلى هذه النجمة التي أحيت حفلاتٍ أمام المشاهير وكبار الشخصيات ورؤساء وأفراد العائلة المالكة خلال حفلها في 22 فبراير. 

تُعتبر جنكينز من أبرز الفنانين في المملكة المتحدة وقد أحيت حفل مولد الملكة إليزابيث الـ 90، وقامت بالعديد من الجولات العالمية وتعاونت مع فنانين مثل بلاسيدو دومينغو وأندريا بوتشيلي وخوسيه كاريراس. لا تفوّتوا العرض الحيّ لهذه النجمة في دبي أوبرا.

التاريخ 22 فبراير 2020
الفئة ترفيه حيّ
الموقع دبي أوبرا
الهاتف +971 4 440 8888
رسم الدخول 295- 595 درهم
الدخول 8 مساءً
الموقع الإلكتروني https://www.dubaiopera.com/events/katherine-jenkins/

 

Via SyndiGate.info


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