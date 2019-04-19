(كارتييه) تختار ياسمين صبري وجها دعائيا لمجوهراتها

شاركت النجمة ياسمين صبري فى حفل دار (كارتييه) العالمية للمجوهرات، بالعاصمة الفرنسية، لاطلاق خط مجوهرات جديد، باعتبارها الوجه الدعائي لهذه الماركة العالمية، حيث تواجدت فى الحفل بصحبة عدد من النجوم حول العالم أبرزهم مونيكا بيلوتشي ورامي مالك الفائز بالأوسكار هذا العام والممثل چاك جلينهال، حسب موقع القاهرة 24.

وتعد ياسمين صبري أول عربية فى تاريخ دار كارتييه العالمية يتم اختيارها لتكون الوجه الدعائي لهم، حيث تم التعاقد معها بشكل حصري العام الماضي، وحضرت أكثر من حفل لهم في دبي وسان فرانسيسكو بأمريكا وباريس على مدار الاشهر الماضية.

وفي سياق متصل استأنفت ياسمين صبري تصوير مشاهد مسلسلها الجديد (حكايتي) الذي تخوض به تجربة البطولة المطلقة الأولى في الدراما ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على 4 قنوات هى CBC و DMC و ONE اضافة الى MBC 4.