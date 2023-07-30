كاردي بي تعتدي على معجبة وترميها بالميكروفون .. والسبب صادم

أحدثت النجمة العالمية "كاردي بي" ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفها مع إحدى المعجبات خلال حفلاً أحيته مؤخرًا في أميركا أثارت به بلبلة كبيرة بين الجمهور.

كاردي بي تعتدي على معجبة بطريقة صادمة

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة العالمية المثيرة للجدل وهي تقف على المسرح وتقدّم مجموعة من أغانيها وبينما هي في وسط العرض الغنائي وفي غاية الانسجام مع الجمهور قامت إحدى المعجبات برمي كأس من الشراب عليها.



ويبدو ان بي لم تتقبل هذا التصرف ولم تتمالك أعصابها، حيث ردت بطريقة صادمة وقامت برمي الميكروفون التي كانت تحمله معها على المعجبة وسارع حرّاس الأمن نحوها أيضاً لمنعها من أي ردات فعل جديدة قد تعرضها للمشاكل.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، وفي الوقت الذي انتقد عدد كبير تصرف النجمة العالمية وانفعالها المبالغ به، واصفين ما قامت به بـ "العنف"، اعتقد البعض انها دافعت عن نفسها بعد انتشار العديد من التصرفات الغريبة للمعجبي التي قد تسبب الأذية للفنان.



وبهذا الخصوص وخلال وقت سابق كانت النجمة "بيبي ريكسا" قد تعرضت لإصابة بالغة خلال حفل غنائي لها، بعد أن قام أحد المعجبين برمي هاتف على وجهها مما تسبب لها باصابت وتم القاء القبض عليه.