كاردي بي تتألق بالمخمل الأسود في عرض سكياباراللي خلال أسبوع الموضة

في صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا انطلق عرض الأزياء المنتظر، عرض أزياء مجموعة موسم خريف وشتاء 2023-2024 للعلامة الفرنسية الأيقونية "سكياباراللي" ضمن حشد واسع وضخم من محرري المجلات والصحف الفرنسية العريقة والعالمية لمتابعة عرض أزياء العلامة الفرنسية التي تتميز بتصاميمها الأنيقة والغريبة منذ العام 1921 حيث تأسست على يد المصممة "سكياباراللي".

وبلا شك تصدرت العلامة سلسلة عرض الأزياء في باريس وكانت في المقدمة فاستطاع المصمم دانيال روزبيري تقديم مجموعة خيالية لا يمكن نسياها بتفاصيل خاطفة وآسرة وجريئة تروي قصة السريالية التي تتميز بها العلامة لمصادر وحي متعددة أهمها لوحات الفنان الإيطالي "سالفادور دالي" وقصص ولوحات ألهمت مخيلة المصمم للخروج بهذه التصاميم الخلابة.

نبذة عن المصممة إلسا سكياباراللي

ولدت إيلسا سكياباريلي في باريس ضمن عائلة ثرية، وشعرت أن نشأتها المترفة قمعت طاقتها الإبداعية فضمن الأجواء الأرستقراطية المعقدة والملتزمة، أحست إلسا بعد انتمائها للعائلة والتقاليد والأعراف المتبعة في ذلك الوقت.

لجأت المصممة الفرنسية إلى مهنة تصميم الأزياء كمهرب أو وسيلة تتبعها لتفرغ طاقاتها المرحة المدفونة،

ولعل أهم إرث تركته سكياباريلي هو إضفاء حس المرح والدعابة على مجال الأزياء من خلال مزجها بين الفن والخيال.

وأحد أشهر عباراتها كانت: تولد الموضة من خلال أشياء صغيرة كالحقائق أو الصيحات أو حتى السياسات، لا من خلال الطيات والكشكشات الصغيرة، أو الحلي الرخيصة، أو الملابس التي يسهل تقليدها، أو تقصير التنانير أو إطالتها”، كانت متميزة في آرائها وثورية في تصاميمها وأفكارها.

أبرز صيحات موسم خريف وشتاء 2023-2024 للأزياء الراقية

سيطرت لوحة الألوان المتضاربة بين اللونين الأبيض والأسود وطبقات الألوان المتدرجة بين الأزرق والأصفر والذهبي والأحمر والأخضر على هذه المجموعة النابضة بالألوان إضافة إلى اللعب والعبث بملمس الخامات أو ما يسمى بال"تكستشر" فكانت النتيجة النهائية مشاهدة متقنة وكاملة لمعرض فني داخل مجموعة أزياء كانت تروي لنا قصة الأزياء الراقية من عشرينيات القرن الماضي وصولا إلى آخر تطورات صيحات الموضة في يومنا هذا.

ومن أبرز صيحات الموضة التي رصدناها للموسم المقبل طغيان اللون الأبيض على الإطلالات المحتشمة والطويلة والتي أتت على هيئة "كوت" أبيض طويل أو طيات تضمنتها إطلالة جريئة وأنيقة كإطلالة العارضة سورية الأصل "منى توغارد" والتي افتتحت بها العرض.

"إيرينا شايك" تظهر في العرض يإطلالة راقية

بقماش الشيفون الأسود الناعم وكورسيه أنيق باللون البيج أطلت حبيبة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو السابقة "إيرينا شايك" في العرض بمشيتها الأنيقة والمتقنة بأجمل صورة.

بإطلالة من وحي أرشيف العلامة العريقة، مع عصبة رأس "هيد باند" سوداء اللون ومكياج أسود قوي. مع تفاصيل الكم الواحد بتطريزات حبات سوداء ضخمة زينت الإطلالة وزادتها جرأة.

الإكسسوارات الغجرية تلهم تصاميم الموسم المقبل

كان التضارب قويا، وامتزجت الثقافات واحدة تلو الأخرى في خليط ثقافات العرض التي أثرت الإطلالات بكل معاني الأناقة والفخامة.

وكانت الرموز السريالية كالأيدي الخشبية المشبوكة والأحجار الكبيرة الملونة والبيضاء دلالة أو إشارة إلى ثقافة الغجر التي لطالما ألهمت الكثير من مصممين الأزياء في السابق ولعل أحد أكثر المجموعات التي طغى عليها هذا التأثير هي مجموعة "ديورينيت إكسبرس" في تسعينيات القرن الماضي والتي رأينا فيها بعض التشابه فيما يتعلق بالإكسسوارات التي زينت إطلالات العارضات.

كاردي بي تثير ضجة في شوارع باريس بإطلالة أنيقة وفاخرة

كعادة المصمم، يحرص "دانيال روزبيري" على دعوة أهم أسماء عالم الفن والموسيقى والموضة إلى عروضه لكن لهذه المرة اختار المغنية وصديقة الدار الرابر "كاردي بي" لتتصدر صورة وغلاف اليوم الأول من أسبوع الموضة في باريس. و

أطلت بإطلالة أنيقة بالمخمل الأسود وتطريز ذهبي أنيق وأقراط أذنين مستوحاة من الفن السريالي باللون الذهبي.