شاهد: كارمن سليمان و زوجها يحتفلان بعيد ميلاد (زين) الأول

كارمن سليمان و زوجها يحتفلا بعيد ميلاد (زين) الأول

احتفلت المطربة كارمن سليمان مساء اليوم بأول عيد ميلاد لابنها زين مع زوجها المطرب مصطفى جاد.

ونشر جاد، صورة مع زوجته وابنه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) أثناء الاحتفال، معلقا:(من سنه بالظبط ربنا رزقني أحلى هديه في حياتي زين إبني و من يوم ما شيلته بين إيديا و حياتي كلها إتغيرت و نظرتي للدنيا و للشغل و لكل حاجه إتغيرت بفضله هو و أمه حبيبة قلبي و روحي كارمن .. ربنا يخليك لينا و يجعلك سند و يحفظك اللهم آمين)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر ان مصطفى جاد يتعاقد فى الفترة المقبلة على عدد من الحفلات الغنائية ومن المقرر ان يعلن عنها قريبا.