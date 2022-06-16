كارولين عزمي تستعرض رشاقتها بإطلالة مبهرة

شاركت الفنانة الشابة كارولين عزمي، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات (إنستغرام).

وظهرت كارولين عزمي بإطلالة جذابة مرتدية فستان مجسم انيق باللون الاسود ،من قماش التل المطرز بحبات الخرز، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي مما نال إعجاب متابعيها.

وشاركت كارولين عزمي في مسلسل (أبو العروسة) وهو مسلسل تليفزيوني تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول عائلة (عبد الحميد)، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية والموضوعات التي تهم الأسرة المصرية، خاصة الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصري.

مسلسل (أبو العروسة ) من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، محمود حجازي، كارولين عزمي، محمد عادل، نرمين الفقي، مدحت صالح، رانيا فريد شوقي، صفاء الطوخي، أحمد صيام، خالد كمال، أماني كمال، محمد حاتم وآخرون ومن تأليف وإخراج هاني كمال.