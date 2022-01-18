كارول سماحة تبهر متابعيها بأحدث إطلالاتها على (إنستغرام)

نشرت الفنانة كارول سماحة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

وظهرت كارول سماحة في الصور مرتدية فستان كات باللون الأخضر، تاركة خصلات شعرها الطويلة منسدلة علي أكتافها. وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة كاتبة: (مساء الخير).

من جهة أخرى، احتفلت بوصول أغنيتها (شكرا) لـ 25 مليون مشاهدة بعد فترة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع (يوتيوب).

و نشرت كارول سماحة فيديو الأغنية من خلال خاصية (ستوري) عبر حسابها الرسمي على (إنستغرام).

أغنية (شكرا) كلمات أحمد مرزوق، وألحان يوسف، وتوزيع موسيقى ومكس دياب ، من إخراج بتول عرفة، وإنتاج LifeStylez Studios.