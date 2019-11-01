كارول سماحة تتعرض للتنمر من متابعيها و هذا هو السبب...

تعرضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة للتنمر بسبب خطأ لغوي ارتكبته في رسالة نصية وجهتها إلى المتظاهرين في بلدها لبنان.

وجاء في الرسالة: (إن لم تنشأ قيادة وطنية نزيهة لهذه الثورة في أسرع وقت ممكن، سيستحوز عليها المتطفلين وتعطي للسلطة الحالية مبرراً لقمعها).

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على موقفها الوطني متمنين للبنان الاستقرار والسلام. إلا أن آخرين ركزوا على الخطأ اللغوي الذي ارتكبته وعمدوا إلى تصحيحه مستبدلين كلمة (سيتسحوز) بـ( سيستحوذ)، حسب موقع دنيا الوطن.

ويشار إلى أن كارول أعلنت تضامنها مع مطالب شعبها من خلال نشر صور وفيديوهات سجلت خلال التظاهرات.





