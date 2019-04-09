كارول سماحة تتعرّض للهجوم من ورثة عبدالحليم حافظ.. تعرفوا على السبب‎

كارول سماحة

وقع الخلاف بين كارول سماحة وورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ مؤخرًا، وذلك بعدما أعلنت عن إحيائها لحفل غنائي ستعيد به العندليب بتقنية "الهولوغرام" بمساعدة منظم الحفل محسن جابر على مسرح قاعة المنارة بالقاهرة.

وشن ورثة عبد الحليم حافظ هجومًا شرسًا على كارول سماحة، والتي من المقرر أن تحيي حفلًا غنائيًا في الـ19 من ابريل بعنوان "الحلم"، وستغني خلال الحفل مع عبد الحليم بتقنية "الهولوغرام"، وتوعّد الورثة باللجوء للقضاء لعدم امتلاك منظم الحفل لحقوق الملكية الفكرية والمادية.

ولكن جاء الرد من كارول سماحة التي قامت بدورها بنشر بيان المنتج محسن جابر، والذي كشف به عن مقاضاته لمحمد شبانة ابن شقيق عبد الحليم حافظ، بتهمة اتهامه دون حق، مشيرًا إلى أنه يملك أغلبية أسهم شركة "صوت الفن" المالكة لأغاني العندليب، وبالتالي فإن الفنانة اللبنانية لديها كافة الحقوق الأدبية والمادية لاستغلال أغاني عبد الحليم في حفلها القادم.

على صعيد آخر، طرحت كارول سماحة مؤخرًا فيديو كليب أغنية "أنا المطلقة"، والذي يحكي عن واقع حقيقي مرير في العالم العربي، وأوضحت من خلاله أن هناك نظرة دونية للمرأة المطلقة بالعالم العربي، إضافة إلى أنها أرادت إيصال الصرخة بطريقة غير تقليدية، لأنها لا تعتبرها قصيدة أو أغنية، لافتة إلى أن هناك اختلافا فى النظرة للمرأة المطلقة من مجتمع لآخر.