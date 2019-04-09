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كارول سماحة تتعرّض للهجوم من ورثة عبدالحليم حافظ.. تعرفوا على السبب‎

كارول سماحة تتعرّض للهجوم من ورثة عبدالحليم حافظ.. تعرفوا على السبب‎
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