كارول سماحة تحضر لألبومها الجديد و تكشف عن موعد طرحه

تواصل المطربة كارول سماحة فى تسجيل ألبومها الجديد، وشوقت كارول جمهورها للألبوم إذا نشرت فيديو لها من داخل الاستديو، وأوضحت أنها تسجل رابع أغنيات الألبوم، ومقرر أن يطرح الألبوم نهاية صيف 2021.

وتشارك كارول سماحة في الموسم الرمضاني من خلال أغنية (اللي خان) تتر مسلسل (ضد الكسر) الذي يعرض حصريًا على قناة CBC في شهر رمضان الحالي، والأغنية من تأليف مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، توزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

مسلسل (ضد الكسر) للنجوم نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، ومصطفى درويش وغيرهم، من تأليف عمرو الدالي ومدير التصوير أحمد عبد العزيز وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة (العدل جروب)، ويعرض على قناة CBC في رمضان.