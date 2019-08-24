كارول سماحة تستعد لطرح أغنيتها الجديدة (بتآمن بالصدفة)

تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لطرح أحدث أغانيها التي تحمل عنوان (بتآمن بالصدفة)، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد نوهت كارول أن الأغنية من ضمن أغاني الفيلم الجديد التي تستعد لطرحه الشهر المقبل (بالصدفة).ونشرت كارول عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام) صورة ترويجية تحمل صورتها مع اسم الأغنية، وعلقت: (حصريا أغنية الفيلم الجديدة بتآمن بالصدفة، قريبا)، حسب موقع اليوم السابع.

يذكر أن كارول شاركت مؤخرا فى فيلم (بالصدفة) من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامي أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، المقرر طرحة في دور العرض اللبنانية 26 سبتمبر/أيلول المقبل.