كارول سماحة تطرح أحدث أغانيها (فوضى)

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أغنيتها الجديدة (فوضى) وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب)، وهي من كلمات وألحان اللبناني سليم عساف.

وتقول كلمات الأغنية: (يلا نغير جو، بدي أشوف ناس جداد، زهقاني من نفس المواضيع، القدامي بتنعاد.. شو كترو الكذابين للشهرة جوعانين، وخصوصي المغرورين، خليهن عني بعاد، فوضى فوضى حوالية، عالم منا طبيعية، كله مفكرلي حاله أقوى حدا بالبشرية).

وكانت كارول سماحة قد روجت لأغنيتها الجديدة منذ أيام عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام).

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنية (يا شباب يا بنات) ، وطرحتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهى من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان.