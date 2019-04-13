كارول سماحة تكشف للمرة الأولى عن وضع زوجها الصحي

تصدرت الفنانة كارول سماحة قائمة الأكثر بحثًا على موقع (جوجل)، بعد حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج (معكم منى الشاذلي)، عبر قناة cbc الفضائية، أول أمس الخميس.

واهتم جمهور كارول سماحة بتصريحها الذي كشفت فيه عن مرض زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، وذلك بعد أن كشفت عن ملازمان استقر وضعه الصحيتها له خلال فترة مرضه بالمستشفى التي استمرت لمدة 4 أشهر، مشيرة إلى أنها لم تهتم في تلك الفترة بحياتها الفنية الى ان استقرت حالته، حسب موقع صدى البلد.

وكانت كارول سماحة قد طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة (أنا المطلقة) عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والأغنية من ألحان وتوزيع ميشال فاضل وميكس إدوارد مونييه