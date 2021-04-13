كارول سماحة تهنىء جمهورها بشهر رمضان المبارك و تطرح (اللي خان)

هنأت النجمة اللبنانية كارول سماحة، الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنية أن يكون شهرا كريما على الجميع، خاصة فى هذه الأيام الصعبة التى نعيشها، وأن يملأ الله قلوب الجميع بالمحبة والتسامح.

وكتبت كارول، عبر حسابها على( تويتر): (رمضان كريم أصدقائي... في هذه الأيام الصعبة التي نعيشها، أتمنى لكم الصحة وراحة البال، كما أتمنى أن يملأ الرب قلوبكم بالمحبة والتسامح، صوم مبارك للجميع)، حسب موقع اليوم السابع.

من ناحية أخرى، طرحت شركة العدل جروب أغنية (اللي خان) للنجمة كارول سماحة، وهي تتر مسلسل (ضد الكسر) للنجمة نيللي كريم الذي يعرض حصريًا على قناة CBC فى شهر رمضان، وذلك على حساب الشركة بموقع (إنستجرام)، والأغنية تأليف دكتور مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

مسلسل (ضد الكسر)، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته كل من: نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.