كارول سماحة فاتنة في أحدث إطلالاتها على (إنستجرام): (لا تهزأ بالناس!)

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام).وظهرت كارول سماحة في الصورة بإطلالة ساحرة، مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة كارول سماحة قد طرحت مؤخرا، أغنية (اللي خان) تتر مسلسل (ضد الكسر) للفنانة نيللي كريم، وذلك من خلال حسابها الرسمي على (الإنستجرام)ـ وقد حققت نسبة عالية من المشاهدات على موقع يوتيوب. الأغنية تأليف دكتور مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.





مسلسل (ضد الكسر) الذي عرض في رمضان الماضي، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

وجسدت نيللي كريم خلال أحداث المسلسل شخصية (سلمى)، التي تعاني من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، مما ينشأ بينهما الخلاف والمشكلات بشكل دائم، وتدخل في تشابكات متعددة ويؤدي ذلك إلى تدبيرها لخطط ومكائد عديدة حتى تصل إلى هدفها الأساسي في الانتقام منه.