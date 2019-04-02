بعد (المطلقة): كارول سماحة تعتمد هذا الـ(نيولوك)

كارول سماحة

أجرت المطربة كارول سماحة تغييرًا جديدًا في مظهرها كان بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث عادت الفنانة اللبنانية إلى قصة الشعر القصيرة، في آخر ظهور لها عقب طرح فيديو كليب (المطلقة)، الذي لقى صدى كبيرا في الأوساط الغنائية العربية.

وظهرت كارول سماحة في عدة صور شاركتها مع الجمهور بعد أن قصت شعرها بدرجة كبيرة، بعدما اعتاد الجمهور على إطلالتها بالشعر الطويل، وعلى إحدى الصور سألت متابعيها:(مين بيتذكر أول مرّة قصيت فيه شعرى هالقد قصير؟ بأى فيديو كليب؟)، حسب موقع اليوم السابع.

يذكر أن الفنانة كارول سماحة كانت قد وجهت – في وقت سابق - رسالة شكر لجمهورها ومحبيها بعد الأصداء وردود الفعل الرائعة التى تلقتها على أغنيتها الجديدة (المطلقة)، التي طرحتها منذ أيام، وجمع فيديو كليب الأغنية خلال تلك المدة القصيرة أكثر من 800 ألف مشاهدة.

يشار إلى أن اللبنانية كارول سماحة تعكف حاليا مع الموسيقار زياد رحبانى، على تحضيرات لأغنيات جديدة، خلال هذه الفترة، استعدادا لطرحها في موسم الصيف المقبل.