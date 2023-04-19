كاريس بشار أم شيرين عبدالوهاب؟ .. صورة تثير حيرة الجمهور

تداول رواد السوشال ميديا صورة حديثة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بهدف الترويج لأجدد اعمالها.

وأثارت الصورة صدمة كبيرة بين جمهور الفنانة حيث ظهرت بلوك مختلف، جعل من الصعب التعرف عليها.

شيرين عبدالوهاب بشكل مختلف في أحدث ظهور

انتشرت صورة للفنانة المصرية بهدف الترويج لجديدها، وتسببت الصورة بحالة من الجدل وضجة كبيرة بسبب اختلاف شكلها.

وقال الجمهور إنها لولا الِإشارة لاسمها في التعليق لكان من الصعب التعرف عليها.

وشبهها عدد كبير بالفنانة السورية كاريس بشار في هذه الصورة، فيما شبهها البعض بالفنانة اللبنانية ديانا حداد.

وتساءل رواد السوشال ميديا عن سبب التغيير الذي ظهرت به الفنانة المصرية، هل هو بسبب عمليات التجميل، أم أن الصورة خضعت للتعديل عبر برنامج "الفوتشوب".

وعلى صعيد متصل أبدى عدد كبير من الجمهور حماستهم في انتظار العمل الجديد الذي من المقرر أن تعود فيه الفنانة لجمهورها بعد فترة من الغياب بسبب مشاكلها الشخصية.

شيرين عبدالوهاب تتصدر الترند بسبب مشاكلها الشخصية

تصدرت الفنانة المصرية في الأشهر الماضية حديث الجمهور بسبب مشاكلها الشخصية.

وكانت عبدالوهاب قد أودعت في المصحة بعد الكشف عن مشاكل مع الإدمان، حيث قام شقيقها بإيداع بالقوة والتأكيد على ان زوجها الفنان حسام حبيب هو من دفعها للإدمان.

وبعد خروج الفنانة المصرية من المصحة عادت لزوجها واتهمت شقيقها بالاعتداء عليها وإيداعها تحت التهديد في المصحة.

