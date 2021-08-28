كاريس بشار تكشف سبب مقاضاتها لسلاف فواخرجي

اعترفت الفنانة كاريس بشار بوجود خلاف مع زميلتها سلاف فواخرجي مشيرة إلى أن الصحفي السوري ربيع هنيدي هو السبب وراء الخلاف.

وقالت كاريس في تصريحات لبرنامج (تفاعلكم) الذي يبث على قناة العربية (أنه من طرفها لايوجد أي خلاف الإ أن هنيدي هو من اخترع الخلاف وقد يكون بناء على طلب فواخرجي فلكم أن تسألوا هذا الصحفي).

وكشفت كاريس عن تعرضها للاساءة من قبل فواخرجي في أحد تصريحاتها القديمة عبر أحد المجلات مضيفة أنها تقدمت بدعوى قدح وذم وكسبت القضية بسبب (الكلام المسيء) من قبل سلاف فواخرجي، قبل أن تقوم بالتنازل عن حقوقها المادية لأنها لاتعنيها على حد تعبيرها.

ووفقاُ لتقارير اعلامية فإن سبب الخلاف بين النجمتين يعود بسبب اقامة كاريس بشار لحفل عيد ميلادها بالتزامن مع زفاف سلاف فواخرجي من الفنان وائل رمضان في نفس الفندق، ماتسبب في انقسام الوسط الفني بين الحفلتين.

يشار أن كاريس بشار وسلاف فواخرجي لم يجتمعا سوى في عمل فني واحد وهو (ثلوج الصيف) عام 1999، قبل أن ينجح المخرج الراحل حاتم علي في ضمهما في مسلسل (ندى الأيام) عام 2006 إلا أنهما ظهرا في مشهد واحد دون أن يتبادلا الأحاديث.