كارينا كابور

تحدثت كارينا كابور إحدى المرات عن رغبتها باستكشاف المزيد من التجارب المختلفة في حياتها حتى تصل إلى سن الـ70، فهي من ضمن النجمات اللواتي يملكن رصيد مميز من الأفلام في عالم بوليوود، وعملت بجهد خلال السنوات السابقة لتصل إلى مرحلة عالية من المهنية والاحترافية في عملها.

وكانت كارينا كابور قد ظهرت للمرة الأولى في عام 2000، حيث قالت عن هذه التجربة التي فتحت لها أبواب الشهرة: "الفكرة دائمًا تكمن في المحتوى، وأن تطمح على الدوام بأن تكون جزءًا من محتوى جيد سواء على الانترنت أو في السينما أو المسرح أو حتى الإذاعة، أعتقد بأن جميع العاملين في هذا المجال يوافقونني الرأي، وأنا سعيدة بأنني خضت تلك التجربة وأود أن أجرب أشياء أخرى حتى أصل لسن الـ70".

من ناحية أخرى، كانت صاحبة الـ38 عامًا قد تزوجت من النجم سيف علي خان في عام 2012، وأيضًا قامت بإنشاء منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وقالت في وقتها: "أنا فرحة جدًا بحدوث كل هذه الأمور لي، المحتوى في السينما والمنصات الاجتماعية المختلفة تتغير باستمرار، وهناك العديد من الخيارات لفعل ما تريده اليوم، وأعتقد أنه الوقت المثالي لأكون الممثلة الأولى في بوليوود".