كارينا كابور تجتاح مواقع التواصل بإطلالة عرائسية بالزي الهندي الرسمي (صور)

نجمة بوليوود كارينا كابور

سيطرت في الفترة الماضية الأحداث والأخبار الخاصة بحفل زفاف رانفير سينغ وديبيكا بادوكون في بوليوود بشكل كبير، إلّا أن إطلالة النجمة الهندية كارينا كابور استطاعت أن تخطف الأضواء بجمالها وسحرها وخاصة أنها اختارت زي العروس الرسمي في الهند.

وكانت الفاتنة الهندية قد شاركت صورًا لإطلالتها العرائسية من خلال موقع إنستغرام، وأدهشت متابعيها بشكل لا يوصف، حيث بدت وكأنها لا زالت شابة في الـ20 من عمرها بزي العروس الهندي المرصع باللونين الذهي والفضي، بإلاضافة إلى النقوش باللون الأحمر والأخضر.

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@therealkareenakapoor) on Nov 19, 2018 at 1:14am PST

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@therealkareenakapoor) on Nov 19, 2018 at 1:29am PST

وبذلك، أثبتت كارينا كابور مرة أخرى بأنها أيقونة الجمال والموضة عن جدارة واستحقاق منذ اليوم الأول الذي ظهرت فيه في عالم بوليوود.

على الصعيد الفنّي، فإن آخر أعمال كارينا كابور فيلم "Veere di Wedding"، والذي شاركت فيه بجانب كل من سونام كابور وسوارة بهاسكار، وشيخة تالسانيا، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض وخاصة بعد ردود الفعل الإيجابية من قبل الجمهور.