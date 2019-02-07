كاظم الساهر يتقدم بطلب رسمي لتغيير كنيته!! تعرف على السبب

كاظم الساهر

تقدّم الفنان العراقي كاظم الساهر بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية العراقية لتغيير كنيته من السامرائي (كنيته الاصلية) إلى الساهر (لقبه الفني)، تسهيلًا للمعاملات الرسمية التي يقوم بها، ولكي لا يحصل اختلاف في الأوراق الشخصية، كونه بات معروفًا أكثر باسم كاظم الساهر، حسب موقع مجلة سيدتي.

واسم كاظم الساهر كاملًا هو (كاظم جبار إبراهيم السامرائي) وهو من مواليد الموصل عام 1957 ويعيش حاليًّا خارج بلده، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العراق.

وتزوج كاظم الساهر من ابنة عمه وأنجب منها ولدان هما وسام وعمر، كما أنه جدّ لطفلتين، وهو يخطط حاليًّا للزواج مرة ثانية من التونسية سارة مقني، ولكنه لم يحدد موعدًا لزواجه منها، كما أكد في آخر مقابلة معه، حيث أشار إلى أنه سوف يخبر معجيبه بموعده زواجه عندما يقرر الإقدام على هذه الخطوة.