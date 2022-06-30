كاظم الساهر و بلقيس يجتمعان في (أهل العشق)

قدمت المطربة الإماراتية بلقيس فتحي مفاجأة لجمهورها من خلال إصدارها أحدث أغنياتها مع قيصر الغناء كاظم الساهر، في أغنية (أهل العشق). و حققت الأغنية رواجًا على منصات التواصل الاجتماعي وموقع (يوتيوب) بعد طرحها بساعات، وذلك بعد أن انتظرها الجمهور لمدة خمس سنوات منذ تنفيذها بين بلقيس وكاظم الساهر.

الأغنية من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومن ألحان فايز السعيد.

من جهة أخرى، يحيي المطرب العراقي حفلاً غنائيًا، في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 22 أغسطس/آب المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول، كما يحيي أيضا حفلاً غنائيًا، في كندا يوم 18 أغسطس/آب المقبل.